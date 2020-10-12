Trabzon'da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri kimlik kartlarına yüklendi.