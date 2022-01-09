Trabzon'da yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ve Trabzon üzerinden batıya gidecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 8 kişi otobüste yakalandı.

Şahısların gerekli işlemlerin ardından yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma teslim edileceği belirtilen açıklamada, "Trabzon halkımızın huzur ve sükununu etkin, 'güvenli çevre ve huzurlu toplum' anlayışını sürdürülebilir kılmak, yasa dışı göç faaliyetlerini engellemek amacıyla suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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