Trabzon'da Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Trabzon'da 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.

Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da 2017 yılında gelir vergisinde, Alaattin Köroğlu'nun 650 milyon 726 bin 68 tahakkukla birinci, Selim Altunbaş'ın 486 milyon 65 bin 61 ile üçüncü, Mustafa Mangan'ın 380 milyon 783 bin 45 ile dördüncü sırada yer aldığını, ikinci sırada yer alan mükellefin ise isminin açıklanmasını istemediğini kaydetti.

Gelir vergisinde Selçuk İskender'in 341 milyon 650 bin ile beşinci, Secaettin İskender'in 341 bin 650 bin ile altıncı, Ahmet Türkel'in 321 milyon 30 bin 88 ile yedinci olduğunu aktaran Akçay, sekizinci sıradaki mükellefin de isminin açıklanmasını istemediği listede, Tahir Ayçiçek'in 313 milyon 163 bin 36 ile dokuzuncu, Temel Ertürk'ün 303 milyon 417 bin 81 ile onuncu sırada yer aldığını bildirdi.

Akçay, kurumlar vergisinde ilk 10'da yer alan şirketlerin ise şunlar olduğunu ifade etti:

"Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ, Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ, Çoruh Elektrik Perakende Satış AŞ, Doğsan Tıbbi Malzeme Sanayi AŞ, Dalyan Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Nakliyat Ticaret Ltd. Şti, Ekin Gıda Dış Ticaret ve Taşımacılık Ltd. Şti."