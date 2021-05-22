Trabzon'da vektörle mücadele ekiplerine eğitim verildi
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Trabzon'da vektörle mücadele ekiplerine eğitim verildi

Trabzon'da vektörle mücadele ekiplerine eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da vektörle mücadele ekiplerine, "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Protokolü" kapsamında eğitim verildi.

Trabzon'da vektörle mücadele ekiplerine, "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Protokolü" kapsamında eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vektörle mücadelede daha etkin ve bilimsel uygulamaların yapılıp güncelin öğrenilmesi, halk ve çevre sağlığının daha iyi korunması amacıyla biyosidal ürün ve vektörle mücadele uygulamaları konusunda teknik ve uygulayıcı personel bilgilendirildi.

Eğitimle ilgili görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, hizmet içi eğitimlerle kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve sürekli eğitimle personelin günceli öğrenmesinin sağlandığını belirtti.

Yazıcı, belediye olarak halk sağlığını korumak adına kış aylarında yürütülen yoğun vektörle mücadele çalışmalarına yaz mevsiminde de hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da kullanılan ilaçlarda halk ve çevre sağlığının önemine işaret ederek, sürekli eğitim ile saha uygulayıcılarının güncel bilgilerle donatılmasının önemli olduğunu aktardı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Filazi'nin verdiği eğitime, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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