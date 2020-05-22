Trabzon'da vektörel mücadele çalışmaları sürüyor Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde vektörel mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde vektörel mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve kemirgenlerle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamında rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalarda 3'üncü periyodun tamamladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl genelinde 3'ü teknik olmak üzere 18 personelle 6 ekip halinde yürütülen çalışmalarda, 1951 sivrisinek üreme alanında tablet ve sıvı larvasit kullanıldı. Kemirgen popülasyonunun yoğun olduğu 612 noktaya ise fare mücadele ilacı bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fiziksel ve kimyasal mücadelede ilçe belediyeleriyle de iş birliği yaparak etkin bir çalışma sergiliyor."

Açıklamada, fiziksel ve kimyasal mücadelede en büyük zorluğu kullanılmayan otomobil lastikleri, içi su dolu çiçek saksıları, ağzı açık kovalar, açılıp bırakılan içi su dolu inşaat temelleri ve su ile kaplı bina bodrumlarının oluşturduğu işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın da bu konuya gerekli hassasiyeti göstererek bizlere destek vermelerini talep ediyoruz. Hemşehrilerimizin vektörle mücadele konusunda belediyemizle iş birliği içerisine girerek Alo İlaçlama Hattımız olan 0462 888 61 01 numaralı telefondan veya belediyemizin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşmaları, toplum sağlığı adına önem arz etmektedir."

Kaynak: AA