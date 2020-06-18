Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan 112 personele plaket verildi Trabzon'da, Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan 112 personele plaket verildi.

Trabzon'da, Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan 112 personele plaket verildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli personele hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Görevliler tarafından şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlara dahi hizmet ve yardım götürüldüğünü belirten Ustaoğlu, pandemi sürecinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiğinin altını çizdi.

Ustaoğlu, görevlilerin yaklaşık 3,5 aydır kahramanca hizmet verdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa ülkelerinde böyle bir dayanışma ve yardımlaşma yok. Avrupa'da insanlar evlerinde ölüme terk edilirken biz ise en ücra köşelerdeki vatandaşlara ulaştık. Elbirliğiyle bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük. İl genelinde 1053 personelimiz vefa gruplarında görev yaptı. Kültürümüzün ve inancımızın gereği olan vefayı yerine getirdik. Bu anlamlı görevi yerine getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ise belediyenin süreç boyunca üzerine düşen sorumluluğu dikkatli şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresince üretilen dezenfektanın vatandaşlara dağıtıldığını belirten Karaoğlu, "Yaklaşık 22 bin dönüm alanı dezenfekte ettik. Vatandaşlarımıza 22 bin gıda kolisi dağıttık. Ramazan ayında günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttık. 2 bin 500 vatandaşımıza da nakdi yardım dağıttık." dedi.

Karaoğlu, ekiplerin, yaklaşık 3 bin talebi yanıtladığını anlatarak, "Yine bu süreçte vatandaşların ve esnafın etkilenmemesi için su faturası kesmedik, kira ödemelerini durdurduk. Üniversiteye hazırlık kursu öğrencileri için dersleri internet ortamına taşıdık." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kovid-19 sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli personelin yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi.

Genç, görevlilere teşekkür ederek, "Pandemiyle ilgili bütün testleriniz negatif, performansla ilgili bütün testleriniz ise pozitif çıktı. Ondan dolayı da ayrıca sizleri alkışlıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Jandarma Komutanlığı, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Müftülüğü ve Trabzon Valiliği personelinin de aralarında bulunduğu 112 kişiye plaket verildi.

Kaynak: AA