Trabzon'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Trabzon'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Trabzon'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 18 ilçede Aşure Günü etkinliği organize edildi. Ekipler, ilçelerde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşurenin geleneklerde önemli yeri olduğunu belirten Zorluoğlu, aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı