Trabzon'da vatandaşlara 250 bin ücretsiz maske dağıtıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşlara 250 bin ücretsiz maske dağıttıklarını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşlara 250 bin ücretsiz maske dağıttıklarını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ancak son günlerde vaka sayılarındaki azalmanın sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle görece olarak bu süreci biraz daha rahat geçirdiğine işaret eden Zorluoğlu, "Bunda gelişmiş ülkelere göre çok daha güçlü olan sağlık altyapımız, donanımlı şehir hastanelerimiz ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın şüphesiz rolü büyük. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği genel çerçeve içerisinde, onların aldığı tedbirleri alanda en iyi şekilde uygulama gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, vatandaşların bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi için ilave tedbirler alarak gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizerek, bu kapsamda 18 ilçedeki dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Vatandaşların bu süreçte sıkıntı yaşamaması için maske üretmeye başladıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Valiliğimiz ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezimiz iş birliğinde günlük 6 bin maske üretiyoruz. Bu sayıyı kısa sürede 10 bine kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak sürecin nereye gideceğini hesap ederek çok erken zamanda maske temin ettik. 250 bin civarında ücretsiz maske dağıttık. İlçe belediyelerimize 70 bine yakın maske temini sağladık. Yine pazar yerlerinde, otobüslerde ve dolmuşlarda vatandaşlara ciddi sayıda maske dağıttık."

Zorluoğlu, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 10 bin gıda ile içinde 5'er maske bulunan 10 bin hijyen paketinin dağıtımının tamamlanmak üzere olduğunu, ramazan dolayısıyla yardım paketlerine 2 bin ilave daha yaptıklarını belirtti.

Yardımlar kapsamında 3 bin 500 aileye, anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabilecekleri "61 Kart" hizmeti verdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, bu sene başlattıkları sıcak yemek uygulaması çerçevesinde ise Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar ile bu süreçte işini kaybedenlerin de aralarında bulunduğu 2 bin kişiye ramazan boyunca sıcak yemek dağıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Zorluoğlu, paydaşı oldukları Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, vatandaşın ihtiyaçlarını giderme noktasında yoğun gayret gösterdiklerini, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında da hizmetlerin gece gündüz devam ettiğini kaydetti.

Gönüllülerin çalışacağı "iyilik platformu" gibi online bir platform kurulması çalışmalarının devam ettiğini anlatan Zorluoğlu, vatandaşların kendilerine telefon ve WhatsApp üzerinden rahatlıkla ulaşabileceklerini vurguladı.

Kaynak: AA