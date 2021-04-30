Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
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Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı

Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Sağlık

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Kentte Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 50'nin üzerinde azaldı.

TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Kentte Covid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 50'nin üzerinde azaldı. Hastaneye yatış, yoğun bakımlarda ve entübe olan hastalarımızda da düşüşler söz konusu" dedi.

Trabzon'da son haftalarda alınan tedbirler, uygulanan sıkı denetimler vaka düşüşlerine yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasında yüzde 13,70'lik düşüşle vaka oranı 409,90'dan 353,74'e gerileyen kentte; aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarında da ciddi düşüşler yaşandı. 

'10 GÜNDE YÜZDE 50'Yİ AŞAN DÜŞÜŞ'İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, koronavirüs vakalarında son 10 günde yüzde 50'in üzerinde azaldığını belirterek, "Trabzon'da Covid-19 vakalarımız son on günde yüzde 50'nin üzerinde azaldı. Günlük hastaneye yatış, yoğun bakımlarda ve entübe olan hastalarımızda da düşüşler söz konusu. Bu tablonun daha da iyileşmesi, belki normal yaşamlarımıza dönmemiz ancak uygulamaya konulan kapanmanın gereklerinin yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır" dedi.İL DIŞINDAN GELENLERE UYARI

Vaka oranlarda gerileme olmasının gevşemeye neden olmaması uyarısına da bulunan Dr. Usta, özelikle tam kapanma öncesi il dışından Trabzon'a gelenlerin, temas önlemlerine dikkat edip, mümkün olduğunca da kendilerini izole etmelerini istedi.


Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı
Trabzon'da vakalar yüzde 50 azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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