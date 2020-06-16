Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Trabzon'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
16.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16

Trabzon'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Of ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, denetimleri sırasında 100 kök Hint keneviri, 10 gram skunk ile ruhsatsız pompalı tüfek yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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