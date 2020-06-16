Trabzon'da uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Trabzon'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
16.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16
Trabzon'da uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Of ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, denetimleri sırasında 100 kök Hint keneviri, 10 gram skunk ile ruhsatsız pompalı tüfek yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA