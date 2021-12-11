TRABZON'DA UYUŞTURUCU VE KUMAR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

TRABZON (DHA) - TRABZON'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti ile kumar oynamak için yer sağlamak suçlarından 3 kişi gözaltına alındı, 10 kişiye ise kumar oynamaktan dolayı para cezası uygulandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Huzurunuz mutluluğumuzdur' parolası ile operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucu, Ortahisar ilçesi, Akyazı Mahallesi'nde şüpheli 3 şahısın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları yönünde bilgi alındı. Tespit edilen adrese adli makamlardan alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile narkotik madde arama köpeği duman'ın katılımı ile asayiş ve narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar esrar maddesi ile terazi ele geçirildi. Adreste kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 13 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda, O.T. (51), Y.T. (49) ve A.T. (38) uyuşturucu madde ticareti ile kumar oynamak için yer imkan sağlamak suçlarından gözaltına alındı.