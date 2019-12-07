Trabzon'da uyuşturucu ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi

07.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:48

Trabzon'da uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı içki yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yenicuma Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları E.E'nin üzerinde 3,41 gram esrar, evinde ise 43,52 gram esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, Kalkınma Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 99 şişe içki ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA