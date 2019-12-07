Trabzon'da uyuşturucu ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Trabzon'da uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı içki yakalandı.
Trabzon'da uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı içki yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yenicuma Mahallesi'nde şüphe üzerine durdukları E.E'nin üzerinde 3,41 gram esrar, evinde ise 43,52 gram esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, Kalkınma Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 99 şişe içki ele geçirdi.
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.