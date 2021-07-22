Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan H.A'nın içinde bulunduğu aracı takibe aldı.

Aracı durduran ekipler, H.A'nın üzerinden yaptıkları aramada 5,45 gram metamfetamin, 5,53 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 2 cam düzenek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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