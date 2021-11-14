Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, B.U'nun bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, 23,29 gram kenevir tohumu, 147,3 gram kubar esrar, 32,7 gram bonzai ve bir miktar taş esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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