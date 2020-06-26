Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
Trabzon'da gerçekleştirilen "Şehit Mehmet Ayan" adlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
26.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30
Trabzon'da gerçekleştirilen "Şehit Mehmet Ayan" adlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapan kişileri takibe alan polis ekipleri, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 7,73 gram bonzai, 7,27 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ile hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA