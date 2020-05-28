Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Düzköy ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şüphelilere karşı yürütülen soruşturma kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheliye ait 9 adreste yapılan aramada, 320 gram esrar maddesi, 1166 kök kenevir bitkisi, 6 tabanca, 10 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ve şüphelilere ait 6 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatı ile adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA