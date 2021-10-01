Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Araklı ve Arsin ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve bulunduran kişilere yönelik uzun süreli istihbarat çalışması yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Araklı'da bir evde 1 kilo 450 gram kubar esrar ile 17 kök Hint keneviri, Arsin'de ise bir ikamette 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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