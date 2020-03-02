Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

02.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:24

Trabzon'da emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

Takibe alınan 4 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 115,68 gram esrar, 136 uyuşturucu hap, 5,3 gram metamfetamin, 2,59 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA