Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri'nce Ortahisar ilçesinde yürütülen çalışmalarda Y.Ç. ve S.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 31,80 gram skunk esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.
S.S'nin üst aramasında ise 155,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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