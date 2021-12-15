Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri'nce Ortahisar ilçesinde yürütülen çalışmalarda Y.Ç. ve S.Ç'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 31,80 gram skunk esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

S.S'nin üst aramasında ise 155,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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