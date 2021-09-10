Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'ndeki bir oteldeki 3 kişinin sisteme kayıtsız olarak konakladıkları belirlendi.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Otel odasında yapılan aramada da 66 adet sentetik hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay