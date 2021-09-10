Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'ndeki bir oteldeki 3 kişinin sisteme kayıtsız olarak konakladıkları belirlendi.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Otel odasında yapılan aramada da 66 adet sentetik hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı
Eşinin rehin aldığı kadın: Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi
ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Yeşim Salkım Defne Samyeli
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:56:21. #1.15#

title