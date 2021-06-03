Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında T.Ç. ve M.Ö'nün arazi, ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 505 gram kubar esrar, 1267 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

T.Ç. ve M.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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