Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli bir kişiye ait ev ve eklentilerinde narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 351 gram esrar, 4 kök kenevir, ruhsatsız tabanca, şarjör ile 18 mermi ele geçirildi.

Başka bir şüphelinin üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada ise 58,57 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 150 lira ile 200 dolar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı