Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da aracında ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da aracında ve çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince C.A'nın aracında arama gerçekleştirildi.
Araçta ve içindeki çantada yapılan aramada 998 uyuşturucu hap, 57,35 gram skunk ele geçirildi.
C.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı