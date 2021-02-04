Trabzon'da, uyuşturucu operasyonu düzenlenen binada hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakaladı
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Trabzon'da, uyuşturucu operasyonu düzenlenen binada hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakaladı

04.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:10
Trabzon'da, uyuşturucu operasyonu düzenlenen binada hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakaladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlenen binada, hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlenen binada, hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımıyla şüphelinin bulunduğu binada yapılan aramada, 10 gram uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 700 lira ele geçirildi.

Arama sırasında bir şüphelinin binanın garaj kısmındaki pencereden kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin sorgusunda 4 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve binadan 12 su bataryası çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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