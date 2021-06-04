TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
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TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da polis ekiplerince 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

TRABZON'da polis ekiplerince 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı baskın anları ve yakalanan uyuşturucuları, 'zehirletmeyeceğiz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzere 9 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 235 gram bonzai, 34 gram metamfetamin ve 133 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların büyük bölümünün çiçek saksıları ve çöp görünümü verilen plastik şişe atıklarına bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, baskın anları ve yakalanan uyuşturucuları, 'zehirletmeyeceğiz' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
TRABZON'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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