Trabzon'da uyuşturucu operasyonu Trabzon'da şehirler arası sefer yapan otobüste 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trabzon'da şehirler arası sefer yapan otobüste 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Trabzon'a gelen bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, yolculardan birinin çantasında 160 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli E.E.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA