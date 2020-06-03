Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda esrar ile hint keneviri ele geçirildi.
03.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:05
Trabzon'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda esrar ile hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Meydan, Kalkınma ve Soğuksu Mahallelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, bir aracın arkasında poşet içerisinde toprağa ekili vaziyette hint kenevirleri ile satışa hazır halde 27,90 gram toz esrar ele geçirdi.
Kaynak: AA