Trabzon'da uyuşturucu operasyonu Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 63 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 şarjör ile 84 fişek ele geçirildi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 63 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 şarjör ile 84 fişek ele geçirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sürmene ilçesinde yasa dışı Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığına yönelik istihbari çalışma neticesinde 1 şahsa ait belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 63 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör ile 9 milimetre çapında 84 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA