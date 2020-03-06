Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Trabzon'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik timlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda, uyuşturucu sattıkları belirlenen T.A, G.A, G.K, O.H. ve H.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA