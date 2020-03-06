Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:28
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik timlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda, uyuşturucu sattıkları belirlenen T.A, G.A, G.K, O.H. ve H.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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