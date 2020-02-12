Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da bir kişinin üzerinde 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Trabzon'da bir kişinin üzerinde 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen N.A takibe alındı.
Arsin ilçe merkezindeki bir iş yeri önünde yakalanan şüphelinin üzerinden 30 ekstazi uyuşturucu hap çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.