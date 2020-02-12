Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da bir kişinin üzerinde 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

12.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:48
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

'da bir kişinin üzerinde 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen N.A takibe alındı.

Arsin ilçe merkezindeki bir iş yeri önünde yakalanan şüphelinin üzerinden 30 ekstazi uyuşturucu hap çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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