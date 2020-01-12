Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

12.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:20
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ekiplerince, İskenderpaşa Mahallesi'nde 2 şahıs takibe alındı.

Şüphelilerden O.O'nun üst aramasında 8,79 gram metamfetamin maddesi, 4,57 gram kubar esrar maddesi ve 9 milimetre çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüpheli A.A'nın ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanan bir düzenek ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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