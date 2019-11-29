Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 635 gram eroin yakalandı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 635 gram eroin yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehir merkezindeki su kuyuları mevkinde yabancı plakalı bir araç durdurularak arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, aracın ön bölümüne yapılan gizli bölmede paketler halinde 26 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan yabancı uyruklu K.R, J.S.G ile Z.H gözaltına alınarak emniyete götürüldü.