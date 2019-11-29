Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 635 gram eroin yakalandı.

29.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:02
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 635 gram eroin yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehir merkezindeki su kuyuları mevkinde yabancı plakalı bir araç durdurularak arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, aracın ön bölümüne yapılan gizli bölmede paketler halinde 26 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan yabancı uyruklu K.R, J.S.G ile Z.H gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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