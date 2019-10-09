Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 09:40
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden takibe alınan şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 96,5 gram kubar esrar, 33,06 gram bonzai, 5,14 gram esrar, 2,14 gram kenevir tohumu, 1 esrar öğütücü, 1 tabanca, 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et