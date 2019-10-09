Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden takibe alınan şüpheli kişilerin evlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 96,5 gram kubar esrar, 33,06 gram bonzai, 5,14 gram esrar, 2,14 gram kenevir tohumu, 1 esrar öğütücü, 1 tabanca, 8 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.