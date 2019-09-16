Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

16.09.2019 16:00

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Trabzon Havalimanında M.O'ya ait valizde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı bin paket sigara ile bin paket tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA