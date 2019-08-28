Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

28.08.2019 12:08

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, güven timleri ekiplerince yapılan kontrollerde üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şahsın ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada, 60 uyuşturucu hap, yaklaşık 1,5 gram plaka esrar ve 28 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Kaynak: AA