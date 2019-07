Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 52 kök hint keneviri ele geçildi.

Alınan bilgiye göre, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Kaban Mahallesi'ndeki yoldan yaklaşık 30 metre dışarıda, tamamı çalılar ve eğrelti otlar ile kaplı 2 dekar arazide 52 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili arazi sahibi M.C gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin, Of İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

