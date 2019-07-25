Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ormanlık arazide 139 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Araklı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde ormanlık arazide operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 139 kök hint keneviri bitkisi ve suç delilleri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, olayın faili yada faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA