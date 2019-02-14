Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince il merkezindeki farklı noktalarda 3 otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 40 uyuşturucu hap, farklı markalarda 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA