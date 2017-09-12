Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Trabzon'da gerçekleştirmiş olduğu çalışmada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube ekipleri Vakfıkebir ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada çorap yumağı içerisinde gizlenmiş 263 adet ecstacy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. - TRABZON