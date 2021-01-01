Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

01.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:30
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda daha önceden tespit edilen zanlıların ev, araç ve üstlerinde yapılan aramada hassas terazi, 207 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, alüminyum folyoya sarılı 70 gram toz esrar ile 9 milimetre çapında 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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