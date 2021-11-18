Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinin Faroz mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada metamfetamin, eroin, kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 TL para ele geçirildi. H.Z. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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