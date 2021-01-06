Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

06.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:14
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyonda, kentte yüksek miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, toplam bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.K ve E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk İlham Aliyev Pınar Gültekin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Fırat Aydınus Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:18:56. #1.15#
title