Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.

TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmalarının ardından uyuşturucu olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Maçka ilçesinde, 2 yıl önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın adının verildiği operasyon kapsamındaki aramalarda; 1 kilo 235 gram esrar, 97 gram bonzai, 130 ecstasy hap, 105 uyuşturucu hap ve 15,54 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 lira ele geçirildi. Ayrıca Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, adreslerde bulunan 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve bu tabancalara ait toplam 89 fişek ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğe de el koyuldu.Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, 15 şüphelinin gözaltına alındığı baskın anlarına ilişkin görüntüleri de soysal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA