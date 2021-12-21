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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yapmak suçundan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şahsın "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yaptıkları yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, narkotik madde arama köpeği Duman'ın katılımı ile eş zamanlı olarak Asayiş ve Narkotik operasyonu düzenlenirken, yapılan aramada 100 gram Bonzai ve 35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.Ç ve M.E "Uyuşturucu madde imal ticareti yapmak "suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

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