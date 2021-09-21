Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Beşirli Mahallesinde H.G'nin ikametinden çıkan 3 kişinin yapılan üst aramasında, bir miktar tütünle karışık Sentetik Uyuşturucu, 3,30 gram sentetik uyuşturucu maddesi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan cam düzenek ele geçirildi.

H.G'nin ikametinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette 18 parça halinde 117,11 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 10,19 gram metamfetamin, 9,19 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Söz konusu 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanıcısı olmaktan işlem yapılırken H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek ve topluma yararlı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini engellemek isteyen tüm odaklara karşı mücadelemiz siz kıymetli vatandaşlarımızdan aldığımız moral, güç ve teveccühle devam edecektir." ifadesine yer verildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
Başı taşla ezilen Pınar cinayetinde sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Başı taşla ezilen Pınar cinayetinde sanıklar suçlamaları kabul etmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Buray Özge Özpirinçci
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sergen Yalçın Güzel Sözler Adnan Menderes Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:04:11. #1.12#