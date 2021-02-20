Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

20.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:23
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 465 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 465 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Aydere Mahallesi Kaşıkcı mevkisinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Ekipler daha sonra, uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde de arama yaptı. Aramalarda, 465 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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