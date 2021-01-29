Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 140 gram kubar esrar ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 140 gram kubar esrar ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hayrat ilçesinde bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 2 kilo 140 gram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, ikametinde bulunamayan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik