Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

29.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:48
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 140 gram kubar esrar ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 140 gram kubar esrar ile 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Hayrat ilçesinde bir zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 2 kilo 140 gram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, ikametinde bulunamayan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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