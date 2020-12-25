Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

25.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:32
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Of ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Ev ile araçta yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 90 gram toz esrar, 86 adet uyuşturucu hap, elektronik hassas terazi, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet sigara sarma kağıdı, 2 adet telefon ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 765 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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