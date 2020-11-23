Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

23.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:30
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 gram toz esrar ele geçirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Of ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehlikeli madde kaçakçılığı" yapıldığı istihbaratı üzerine 1 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile 2 şüphelinin içinde bulunduğu araçta arama yaptı.

Uyuşturucu madde arama köpeği Badi'nin de katıldığı aramalarda, 150 gram toz esrar, 3 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan bong ile uyuşturcu satışından elde edildiği değerlendirilen 1035 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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