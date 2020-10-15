Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 820,98 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 820,98 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araklı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde 820,98 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan